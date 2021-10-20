В благовещенском «IT-кубе» пройдут «Цифровые каникулы»

Центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России в Благовещенске приглашает школьников на «Цифровые каникулы». Мероприятия пройдут с 25 по 30 октября, в них могут принять участие ученики всех возрастов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Амурской области.

На занятиях можно познакомиться с основными направлениями центра и получить новые знания.

Запись на «Цифровые каникулы» доступна по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCFURAuEb1lYyXDUEgF9VS-Ig2s-MlG3RZ_BYMcRUghHXO9Q/viewform.



«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.