В Екатеринбурге задержали еще двух фигурантов дела о сбыте суррогатного алкоголя

21:20 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

В Екатеринбурге по подозрению в поставках на рынок суррогатного алкоголя задержаны еще двое мужчин, сообщает в среду ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что с 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга несколько человек сбывали гражданам метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовно кодекса «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Двое подозреваемых Надир Мамедов и Армен Аветисян задержданы. В понедельник суд продлил их задержание на 72 часа.

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«Сегодня сотрудники УФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их подозревают в сбыте ранее задержанным Аветисяну и Мамедову суррогата, от которого к настоящему времени пострадали более 20 человек», — говорится в сообщении.

После гибели людей от метанола в Свердловской области полицейские и оперативники ФСБ в ходе совместных рейдов изъяли из оборота свыше 10 тонн контрафактного алкоголя.

20 октября координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что к сегодняшнему дню число людей, которые умерли от отравления метанолом в регионе, выросло до 26. Пока эти данные официальными источниками не подтверждены.

«За последние сутки нам стало известно о восьми случаях гибели людей на территории Свердловской области. Это Екатеринбург и Белоярский район. Эта зараза разошлась по территории, неизвестно, где она еще может всплыть», — сказал он.

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Ранее число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области достигло 35 человек. На складе в Орске следователи обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 двухсотлитровых металлических бочках. Отравление суррогатом произошло и в Курганской области: шесть человек были госпитализированы, позднее трое из них скончались.

#алкоголь #в регионах

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