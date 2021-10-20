Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка

В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка

В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка

В средней общеобразовательной школе № 117 города Екатеринбурга открылась новая площадка Дворца молодежи по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.
 
Школа получила новое оборудование: швейный цех пополнился двумя роботизированными швейными машинами, отпаривателем, двумя манекенами и оверлоком, ребята смогут также заниматься также 3D-моделированием и объемным моделированием, осваивать беспилотные летающие аппараты и виртуальную реальность.
«Лаборатория беспилотников включает в себя два наземных и два летающих беспилотных аппарата, которые позволят учащимся школы № 117 участвовать в соревнованиях по одной из компетенций WorldSkills», – сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
 
Педагогический состав школы окончил курсы повышения квалификации.
Полученные навыки позволят детям готовиться к соревнованиям, олимпиадам и конкурсам самого высокого уровня – от городских до всероссийских, уточняется в информационном релизе.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Взаимодействие РДШ и родителей обсудили на первом Всероссийском родительском форуме
Взаимодействие РДШ и родителей обсудили на первом Всероссийском
В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка
В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка
Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ невесты и другие подробности
Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
В благовещенском «IT-кубе» пройдут «Цифровые каникулы»
В благовещенском «IT-кубе» пройдут «Цифровые каникулы»
В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки
В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки
Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование
Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование
Балашовский «IT-куб» разработает виртуальную костюмерную для театра
Балашовский «IT-куб» разработает виртуальную костюмерную для театра
В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»
В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»
В Вологодской области создан первый школьный «Кванториум»
В Вологодской области создан первый школьный «Кванториум»
Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии

Топ на сегодня

6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних оттенков
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних
Виктория Лопырева, беременная Нюша с мужем, Нино Нинидзе и другие на фестивале русской культуры в Дубае
Виктория Лопырева, беременная Нюша с мужем, Нино Нинидзе и другие на
Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ
Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ
Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в Париже
Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в
Семья из Канады перевезла на лодках через залив столетний дом
Семья из Канады перевезла на лодках через залив столетний дом

Еще по теме

Школы и колледжи Свердловской области получили современные компьютеры
На Сахалине открылся технокласс
В Тулуне открылась новая школа
Руководители камчатских школ прошли курсы повышения квалификации по вопросам цифровизации системы образования