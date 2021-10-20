В екатеринбургской школе создана новая образовательная площадка

В средней общеобразовательной школе № 117 города Екатеринбурга открылась новая площадка Дворца молодежи по начальному техническому творчеству и профориентационной деятельности.



Школа получила новое оборудование: швейный цех пополнился двумя роботизированными швейными машинами, отпаривателем, двумя манекенами и оверлоком, ребята смогут также заниматься также 3D-моделированием и объемным моделированием, осваивать беспилотные летающие аппараты и виртуальную реальность.

«Лаборатория беспилотников включает в себя два наземных и два летающих беспилотных аппарата, которые позволят учащимся школы № 117 участвовать в соревнованиях по одной из компетенций WorldSkills», – сообщает пресс-служба Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.



Педагогический состав школы окончил курсы повышения квалификации.

Полученные навыки позволят детям готовиться к соревнованиям, олимпиадам и конкурсам самого высокого уровня – от городских до всероссийских, уточняется в информационном релизе.