В Финляндии установили автомат, продающий дрова

Вадим Карасев

В финском городе Оулу установили первый в стране автомат, в котором можно купить дрова. По словам автора идеи Валто Ваараниеми, эта задумка родилась во время сплава по одной из рек в Лапландии, когда он с другом не нашел дров, чтобы приготовить пищу на костре.

"Мы тогда пошутили, что было бы удобно, если бы там был автомат", — сказал мужчина.

🇫🇮 В Финляндии установили первый в стране автомат, в котором можно купить вязанку дров. Стоит она всего €4. Зима близко, газ дорогой pic.twitter.com/Cqnyb4GpvF

— Борис 🇷🇺 (@BorisPrimorye) October 20, 2021

Теперь такое устройство есть на острове Хиетасаари, являющемся частью Оулу. Охапку дров в нем можно купить за €3,95, а всего внутри находятся 30 люков с деревянными чурками. Оплатить покупку можно с помощью мобильного телефона. Установкой новинок уже заинтересовались и представители других городов, но пока автомат проходит фазу тестирования. Ваараниеми заметил, что созданная им машина может быть даже первой подобной в мире — об аналогах он пока не слышал.

По информации телеканала, к местам для костров на территории города перестали завозить бесплатные дрова из-за частых краж.