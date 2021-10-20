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В Японии после землетрясения всплыли "корабли-призраки" времен Второй мировой

В Японии после землетрясения всплыли "корабли-призраки" времен Второй мировой

Из-за сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря всплыли японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны. Эти суда были специально затоплены американскими военными для использования в качестве волнорезов, сообщил телеканал Asahi.

На кадрах, снятых с вертолета, можно увидеть более 20 фрагментов японских кораблей, захваченных США во время битвы за этот участок суши. Части их корпусов лежат на вулканическом пепле, который появился после извержения вулкана Асо. Столб дыма и золы вырвался из жерла на высоту 3,5 тысячи метров, а вулканические камни выбросило на расстояние одного километра.

Повышенную активность подземных вулканов в районе Огасавара фиксировали еще летом этого года. Впоследствии она привела к повышению уровня острова и образованию нового, который до сих пор не остыл — от него исходит пар при попадании волн.

В 1945 году в битве за Иводзиму погибли более 20 тысяч местных военнослужащих и почти 7 тысяч американцев. Земли были возвращены Японии в 1968 году, и в настоящее время это место является военной базой сил самообороны, въезд гражданским лицам туда запрещен.

Ранее Ruposters писал про извержение вулкана Этна, произошедшее на Сицилии.

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По материалам: uposters.ru

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