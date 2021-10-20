В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»

В мурманском центре «Лапландия» стартовал новый сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Фестиваль проводится уже в пятый раз, в этом году на него были зарегистрированы более 350 участников в возрасте от 5 до 18 лет.

Их ждут хакатоны по молекулярной биологии и по IT-технологиям («Инфографика»), областной робототехнический турнир (треки «Рисуем, строим и играем – в Заполярье приглашаем!», «Инженерный конгресс: «Изобретения технические на «Гектаре Арктическом», «Гонка по линии с препятствиями», «Lego Wedo: «Сумо»).

Для ребят будут организованы также выездная экскурсия, квест «Юный полярник» и творческая встреча в рамках проекта «Молодые и успешные».

В организации фестиваля приняли участие специалисты детского парка «Кванториум-51» Минпросвещения России, Кольского научного центра РАН, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского морского биологического института и др.