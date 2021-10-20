Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»

В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»

В мурманском центре «Лапландия» стартовал новый сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Фестиваль проводится уже в пятый раз, в этом году на него были зарегистрированы более 350 участников в возрасте от 5 до 18 лет. 

Их ждут хакатоны по молекулярной биологии и по IT-технологиям («Инфографика»), областной  робототехнический турнир (треки «Рисуем, строим и играем – в Заполярье приглашаем!», «Инженерный конгресс: «Изобретения технические на «Гектаре Арктическом», «Гонка по линии с препятствиями», «Lego Wedo: «Сумо»).

Для ребят будут организованы также выездная экскурсия, квест «Юный полярник» и творческая встреча в рамках проекта «Молодые и успешные».

В организации фестиваля приняли участие специалисты детского парка «Кванториум-51» Минпросвещения России, Кольского научного центра РАН, Мурманского арктического государственного университета, Мурманского морского биологического института и др.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
В благовещенском «IT-кубе» пройдут «Цифровые каникулы»
В благовещенском «IT-кубе» пройдут «Цифровые каникулы»
В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки
В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки
Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование
Математический лицей в Хабаровске получил новое оборудование
Балашовский «IT-куб» разработает виртуальную костюмерную для театра
Балашовский «IT-куб» разработает виртуальную костюмерную для театра
В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»
В Мурманске проходит фестиваль «Юные инженеры Арктики»
В Вологодской области создан первый школьный «Кванториум»
В Вологодской области создан первый школьный «Кванториум»
Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Spletnik празднует 14-летие: награждаем блогеров
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии Фестиваля уличного кино в Москве
Надежда и Анна Михалковы, Мария Шумакова и другие на закрытии
Польша и Литва объединили газопроводы
Польша и Литва объединили газопроводы
Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного образования – Денис Грибов
Минпросвещения ведёт системную работу в сфере инклюзивного
Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах
Мининский университет запустит творческие мастерские в детских садах

Топ на сегодня

6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних оттенков
6 новых коллекций средств для губ: от увлажнения до идеальных осенних
Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах
Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах
Виктория Лопырева, беременная Нюша с мужем, Нино Нинидзе и другие на фестивале русской культуры в Дубае
Виктория Лопырева, беременная Нюша с мужем, Нино Нинидзе и другие на
Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ
Составлен рейтинг главных претензий россиян к ЖКХ
Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в Париже
Ирина Шейк, Эзра Миллер, Кэндис Свейнпол и другие на вечеринке в

Еще по теме

Юные инженеры привезли депутатам новый детектор лжи
В «Океане» стартовал Фестиваль социально-технологических стартапов
Подведены итоги ежегодной конференции «Юные исследователи Забайкалья»
На базе АлтГПУ проходит первый открытый краевой фестиваль «Мне имя – вожатый!»