В «Орленке» проходит программа «Мир открытий»

Программа «Мир открытий», которая проходит в ВДЦ «Орленок», объединила 146 школьников из 40 регионов России. Все ребята имеют достижения в области географии, экологии, туризма, истории, краеведения и археологии, уточняет пресс-служба Всероссийского детского центра.

Программа организована при поддержке Русского географического общества (РГО).

Занятия «Нескучной географии» ведутся по четырем направлениям: метеорология, занимательная география, биоэкология, океанология. Их проводят представители РГО, а также приглашенные спикеры.

Ребята посещают лекции, становятся участниками тематических образовательных игр, квестов и мастер-классов.

Кроме того, они приняли участие в «Географическом диктанте», вопросы которого содержали три блока: география в сказках, общая география и спелеология.

Свои разработки, подготовленные еще дома, ребята представили на конкурсе «Лифт в будущее», а созданные в рамках смены проекты они презентуют на финальной выставке «Мой «Орленок».

Смена завершится 25 октября.