В Сербии введут COVID-пропуска

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:22 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве Сербии рекомендовал введение в республике COVID-пропусков. Об этом сообщает национальный телеканал РТС.

«Начиная с субботы, 23 октября, с 22 вечера вводятся COVID-пропуска для всех ресторанов, кафе, баров и аналогичных объектов, функционирующих в закрытых помещениях», — заявила после заседания штаба премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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Она пояснила, что никто не сможет находиться в этих заведениях после 22 часов вечера без наличия действующего COVID-пропуска.

В качестве пропусков будет приниматься подтверждение о вакцинации второй или третьей дозой любого из одобренных на территории страны препаратов, с момента которой прошло не более семи месяцев.

Кроме того, для прохода в развлекательные заведения можно будет продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или антигенный тест, действительный 48 часов, а также подтверждение о перенесённом за последние семь месяцев заболевании.





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Ожидается, что решение будет утверждено на заседании кабмина страны в четверг.

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