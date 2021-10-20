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В Сербии введут COVID-пропуска

В Сербии введут COVID-пропуска

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:22  Автор: Илья Сокольникас, Белград



Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве Сербии рекомендовал введение в республике COVID-пропусков. Об этом сообщает национальный телеканал РТС.

«Начиная с субботы, 23 октября, с 22 вечера вводятся COVID-пропуска для всех ресторанов, кафе, баров и аналогичных объектов, функционирующих в закрытых помещениях», — заявила после заседания штаба премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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Она пояснила, что никто не сможет находиться в этих заведениях после 22 часов вечера без наличия действующего COVID-пропуска.

В качестве пропусков будет приниматься подтверждение о вакцинации второй или третьей дозой любого из одобренных на территории страны препаратов, с момента которой прошло не более семи месяцев.

Кроме того, для прохода в развлекательные заведения можно будет продемонстрировать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов или антигенный тест, действительный 48 часов, а также подтверждение о перенесённом за последние семь месяцев заболевании.


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Ожидается, что решение будет утверждено на заседании кабмина страны в четверг.

 



#Сербия #вакцинация #коронавирус


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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