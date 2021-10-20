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В «Смене» стартовал Всероссийский форум «Большие смыслы»

В «Смене» стартовал Всероссийский форум «Большие смыслы»

Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Большие смыслы – 2021», который проводится при поддержке Минпросвещения России, стартовал во Всероссийском детском центре «Смена». В очном формате в нём принимают участие 500 человек. В онлайн-формате к делегатам форума присоединились коллеги из всех регионов: вожатые, педагоги, методисты, родители, представители вузов и туристического сектора.

Они обсуждают актуальные тенденции организации отдыха и оздоровления детей.

Главными темами наряду с подведением итогов летней оздоровительной кампании 2021 года стали формирование модели «умного отдыха» детей и внедрение воспитательного компонента в программы детского отдыха и оздоровления; обеспечение комплексной безопасности детского отдыха; формулирование новых подходов к кадровому обеспечению, развитию инфраструктуры отрасли; внедрение новых технологий в управленческую деятельность.

Каждый день форума имеет своё тематическое направление: «Смыслы», «Воспитание» и «Технологии».

В деловой программе форума запланировано свыше 70 встреч и активностей, среди которых дискуссионные площадки и мастер-классы, стратегические сессии и круглые столы, экскурсии и игротеки.
Форум продлится до 22 октября.

# Общество
По материалам: edu.ru

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