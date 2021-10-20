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В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки

В Ульяновске создан Центр опережающей подготовки

Ульяновский Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) будет готовить кадры по стандартам WorldSkills. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства просвещения и воспитания.
 
ЦОПП создан в рамках нацпроекта «Образование», он стал новым структурным подразделением Ульяновского многопрофильного техникума.
 
«ЦОПП – это настоящая новация, тренд, задающий направление развития российского профессионального образования. В сентябре центр открылся в пробном режиме. В октябре он заработал в полную силу. Учреждение реализует профориентационные программы для детей, чтобы они могли определиться с выбором профессии уже в школьные годы, а также проводит работу со взрослым населением.  Так, совместно с кадровым центром специалисты будут помогать людям с устройством на работу и создавать современные программы обучения. В планах на следующий год – создание еще одного подобного центра опережающей профподготовки, который займется специалистами медицинской отрасли», – заявила и. о. министра просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.
 
Центр выступит площадкой для взаимодействия между учебными заведениями региона, работодателями и их ассоциациями. На его базе будет вестись профессиональная подготовка жителей всех возрастов для получения наиболее востребованных и перспективных профессий по стандартам WorldSkills. Ежегодно в ЦОПП смогут пройти обучение около четырех тысяч человек.
 
Взаимодействие с центром уже выстраивают школы региона – это даст возможность усилить профориентационную работу.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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