В Вологодской области создан первый школьный «Кванториум»

Первый в регионе школьный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России создан на базе череповецкой школы № 14. Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования Вологодской области.

Здесь занимаются школьники с 5-го по 11-й класс.

В кабинетах «Кванториума» есть ноутбуки, интерактивные панели, цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии, физике и нейротехнологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике, фрезерные станки, 3D-принтеры.

Занятия по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям проводятся не только для учеников школы, но и для всех желающих в рамках внеурочной деятельности.

100 школьников Зашекснинского района Череповца в этом году и еще 200 в следующем пройдут обучение по программам дополнительного образования на площадке школьного «Кванториума».

Школьные «Кванториумы» создаются на базе школ в городах с населением выше 50 тысяч человек. При этом образовательные организации должны быть оснащены базовым оборудованием, средствами воспитания и обучения согласно перечню, определенному Минпросвещения России, иметь специализированные учебные кабинеты по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», численность обучающихся должна составлять не менее 500 человек.

«Создание школьных «Кванториумов» направлено на достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, определенных президентом Российской Федерации В.В. Путиным, по вхождению Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, – отметила заместитель губернатора области Лариса Каманина. – Помимо этого, важнейшими направлениями работы детских технопарков являются повышение доступности дополнительного образования и профессиональная ориентация школьников на получение профессий, востребованных экономикой Российской Федерации и Вологодской области».



К 2024 году в регионе планируется создать шесть детских школьных технопарков: три в Вологде и три в Череповце.