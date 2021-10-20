Виктория Лопырева, беременная Нюша с мужем, Нино Нинидзе и другие на фестивале русской культуры в Дубае
Пока супруг Виктории Лопыревой Игорь Булатов занят рабочими делами в Коми (с прошлого года он трудится на посту первого заместителя председателя правительства республики), она сама весело проводит время в Дубае. Так, на днях Виктория организовала в ОАЭ очередной двухдневный фестиваль русской культуры Russian Gala by Victoria Lopyreva.
По приглашению хозяйки мероприятия в Дубай накануне прилетели беременная Нюша с супругом Игорем Сивовым, возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе, Инга Берман, бьюти-гуру Елена Крыгина, Сергей Полунин, Эмин Агаларов, Ян Гэ, известная своими "марафонами желаний" Елена Блиновская и многие другие.
Вчера в одном из отелей состоялся традиционный гала-вечер Виктории Лопыревой Russian Gala Dinner, который в этом году был вдохновлен традициями Русского Севера. Перед мероприятием каждый гость фестиваля получил оригинальное приглашение в виде хрустальной матрешки, сделанной на знаменитом Дятьковском хрустальном заводе. Все приглашенные постарались соблюсти дресс-код мероприятия и пришли в нарядах белых и серебристых цветов. Сама хозяйка вечера встречала гостей в усыпанном сверкающими камнями платье-бюстье.
Ведущими гала-ужина стали Софико Шеварднадзе и Александр Цыпкин. Мировая звезда балета Сергей Полунин выступил с номером, композитор-неоклассик и пианист Никола Мельников отвечал за музыкальное сопровождение, а в завершение вечера свой сольный концерт дал Эмин Агаларов. Последний, к слову, прилетел в Дубай вместе с бывшей супругой Аленой Гавриловой, спровоцировав слухи о воссоединении.
Сам же фестиваль стартовал 17 октября. В этот день все гости побывали на приветственном ужине с Викторией Лопыревой, а на следующее утро отправились на выставку "Экспо-2020", где посетили Русский павильон. Экскурсию по нему своим звездным друзьям провела сама Лопырева: она познакомила гостей с футуристической архитектурой павильона и рассказала о его главном символе — гигантском куполе, пронизанном тысячей разноцветных нитей-труб. Виктория вообще довольно много времени проводит в ОАЭ, поэтому запросто смогла удивить всех гостей фестиваля и другими интересными фактами об этой стране.
В этому году фестиваль Виктории Лопыревой был приурочен ко всемирной выставке "Экспо-2020", посвященной культуре разных стран. Одной из целей мероприятия было познакомить Дубай с лучшими образцами русского наследия и культурными традициями страны, привлечь интерес к России в области туризма и инвестиций, а также помочь открытию новых горизонтов для международного бизнеса. Всего участие в выставке приняло 192 страны.
Первым фотографиями поделился блогер -Lite-.