Выплату компенсаций присяжным предлагают ускорить

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1192313-7

Правительство хотят наделить правом определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям — это должно ускорить доведение средств до этой категории граждан. Соответствующий законопроект кабмина планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 20 октября, сообщается на сайте комитета.

По действующему закону суд выплачивает присяжному за время исполнения его обязанностей компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия заседателя в процессе. При этом порядок выплаты, в том числе срок, законодательством не установлены. По этой причине деньги могут идти довольно долго — от одного до пяти месяцев. По оценке кабмина, такие обстоятельства могут повлечь за собой существенное нарушение права присяжных на получение справедливого вознаграждения за труд.

В Госдуму внесен проект о праве кабмина определять порядок выплаты компенсаций присяжным

Если закон будет принят, он вступит в силу по истечении 90 дней после дня его опубликования. Это связано с тем, что правительство должно разработать проект нормативного правового акта, регламентирующего порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения.

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