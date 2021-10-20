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Выплату компенсаций присяжным предлагают ускорить

Выплату компенсаций присяжным предлагают ускорить

01:27  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1192313-7



Правительство хотят наделить правом определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям — это  должно ускорить доведение средств до этой категории граждан. Соответствующий законопроект кабмина  планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству 20 октября, сообщается на сайте комитета.

По действующему закону суд выплачивает присяжному за время исполнения его обязанностей компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия заседателя в процессе. При этом порядок выплаты, в том числе срок, законодательством не установлены. По этой причине деньги могут идти довольно долго — от одного до пяти месяцев. По оценке кабмина, такие обстоятельства могут повлечь за собой существенное нарушение права присяжных на получение справедливого вознаграждения за труд.

В Госдуму внесен проект о праве кабмина определять порядок выплаты компенсаций присяжным


Если закон будет принят, он  вступит в силу по истечении 90 дней после дня его опубликования. Это связано с тем, что правительство должно разработать проект нормативного правового акта, регламентирующего порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#суд #выплаты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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