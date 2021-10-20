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Взаимодействие РДШ и родителей обсудили на первом Всероссийском родительском форуме

Взаимодействие РДШ и родителей обсудили на первом Всероссийском родительском форуме

Взаимодействие РДШ и родителей обсудили на первом Всероссийском родительском форуме

Во время дискуссии были затронуты вопросы эффективности работы школьной медицины и психологических служб

В Москве прошёл первый Всероссийский родительский форум Российского движения школьников (РДШ), который стал отправной точкой создания сообщества активных мам и пап «Родительского крыла РДШ». В мероприятии приняли участие родители активистов РДШ из всех субъектов Российской Федерации.

Тема первого Всероссийского родительского форума – «РДШ и семья: интеграция и консолидация во имя воспитания детей России». В рамках панельной дискуссии посвящённой созданию сообщества активных мам и пап «Родительское крыло РДШ» эксперты обсудили инициативы и дальнейшую перспективу взаимодействия с родителями.

Во время дискуссии были затронуты вопросы эффективности работы школьной медицины и психологических служб. «Родительское крыло РДШ» будет выступать с инициативами, которые помогут решить сложные проблемы, связанные с воспитанием и обучением школьников России. Участники дискуссии также обсудили вопросы правильного питания детей в школе и необходимости формировать здоровые привычки как дома, так и в детском саду и школе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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