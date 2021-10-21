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Банкам могут запретить раскрывать иностранным государствам данные о клиентах

Банкам могут запретить раскрывать иностранным государствам данные о клиентах

01:12  Автор: Мария Соколова



Российским банкам хотят запретить предоставлять данные о клиентах и их операциях органам власти иностранных государств. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект направлен на снижение рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательства с целью получения от иностранных конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Согласно документу, кредитные организации должны будут информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу и Центробанк о получении запросов от зарубежных властей на предоставление данных о клиентах и их операциях.

Минфин предложил разрешить передачу налоговой тайны по заявлению собственника


Как ранее писали СМИ, эта инициатива связана с тем, что в США приняли закон об истребовании сведений за рубежом. С 1 января Минфин и Минюст США могут запрашивать сведения о гражданах и компаниях, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Сведения об их счетах должны быть предметом уголовного расследования или объектом антиотмывочного разбирательства. Также США могут запросить данные, если средства со счета организации или человека должны быть конфискованы в доход США.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#банки #персональные данные


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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