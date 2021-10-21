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Банки могут обязать предупреждать клиентов о долговых рисках

Банки могут обязать предупреждать клиентов о долговых рисках

01:22  Автор: Мария Соколова



Для кредитных и микрофинансовых организаций могут ввести обязанность уведомлять заёмщиков о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН). Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

С 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации обязаны при потребительском кредитовании проверять, нет ли у гражданина обязательств по кредитным договорам. При этом им рекомендовано уведомлять заёмщиков о рассчитанном ПДН. Однако на законодательном уровне такая обязанность не предусмотрена.


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Законопроект предлагает установить обязанность кредиторов рассчитывать ПДН и уведомлять заёмщика в письменной форме о рисках, если долговая нагрузка превышает 50 процентов. Значение ПДН покажет клиенту, какую часть своих доходов он использует для погашения уже имеющихся долгов. Предусматривается, что рассчитывать ПДН будут для заемщиков, которые берут кредиты на сумму свыше 10 тысяч рублей, а также в случае продления срока кредитования или увеличения размера среднемесячного платежа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#банки #кредиты


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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