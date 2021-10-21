Банки попросили ЦБ перенести сроки обязательной выдачи кредитов по биометрии

Вадим Карасев

Кредитные организации не успевают выполнить новые требования о запуске с 1 января 2022 года возможности оказания услуг с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Ассоциация банков "Россия" (АБР) попросила регулятор фактически перенести срок вступления этих требований на 1 января 2023 года и не применять к банкам меры воздействия до этого времени.

Соответствующее письмо уже направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Представители Центробанка заявили, что получили его и сформулируют свою позицию после изучения документа.

"По информации, полученной от кредитных организаций - членов Ассоциации "Россия", не все банки с универсальной лицензией готовы выполнить к 1 января 2022 года требование законодательства в полном объеме и реализовать оказание услуг по открытию счетов, приему вкладов и выдаче кредитов физическим лицам через свой официальный сайт и мобильное приложение", - указано в письме.

Также ассоциация предложила разрешить финорганизациям предоставлять услуги через ЕБС только на сайте, или только в мобильном приложении и при этом открывать не всю линейку вкладов, счетов или потребительских кредитов, а только один вид из этих трех продуктов.

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