Брэдли Купера засняли на прогулке с дочерью Леей

Вадим Карасев

Пока Ирина Шейк гостит в Лондоне, родительские обязанности на себя взял 46-летний Брэдли Купер. Вчера папарацци засняли актера вместе с четырехлетней дочерью Леей во время их прогулки по осеннему Нью-Йорку.

Папа и дочь явно возвращались с масштабного шопинга: в руках Брэдли нес сразу несколько больших сумок с продуктами. Малышка Лея старалась не мешать отцу, спокойно шла рядом и аккуратно держалась за одну из ручек от пакетов. Девочка была одета в забавную шапку с ушками Минни-Маус, красное пальто, джинсы и синие туфли.





Брэдли Купер с дочерью Леей

Лея по очереди проводит время со своими родителями в зависимости от их загрузки на работе. Так, недавно она попала в объективы папарацци вместе с мамой Ириной Шейк. 35-летняя модель была рада наконец вернуться к своим материнским обязанностям после недель моды в Милане и Париже. С кем малышка Лея проводила время, пока ее звездная мама была занята на показах мировых брендов, неизвестно. Однако в объективы репортеров в этот период вместе с отцом она не попадала.





Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались больше двух лет назад и сразу же договорились, что будут вместе воспитывать общую дочь. Между бывшими возлюбленными царит полное взаимопонимание, а иногда они даже вместе проводят время с Леей (такие прогулки часто оборачиваются слухами об их возможном воссоединении). Однако инсайдеры уверяют, что сейчас Брэдли и Ирина общаются гораздо лучше, чем когда были вместе. Ирина доверяет бывшему бойфренду как себе и не пытается круглосуточно контролировать дочь, когда она в очередной раз гостит у отца.

Он полноценный заботливый отец, няни не нужны. Лея была с ним в отпуске почти две недели — я им ни разу не позвонила,

— признавалась Шейк в одном из интервью.





Яна Марковская