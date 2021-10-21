Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ

Вадим Карасев

Не все в Европе смогут выдержать усилившийся газовый кризис, и миллионы людей могут сильно пострадать от топливного "клубка проблем". Незавидное будущее и повальное обнищание граждан ЕС предрекло чешское издание IDnes.

По словам автора статьи Йиржи Сладека, по всей Европе стремительно растет цена энергоносителей и улучшений в самое ближайшее время не будет. "Скорее наоборот: похоже на то, что энергетический кризис продлится как минимум до весны следующего года", заявил он, добавив, что "от подорожания пострадают миллионы домохозяйств и евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт уже предупредил, что миллионы людей по всей Европе обеднеют".

Многие семьи не будут в состоянии оплачивать счета за электричество и газ, так как они дорожают головокружительными темпами. Еще больше ситуация ухудшается из-за холодного и безветренного лета, заморозившего электростанции. Сейчас не хватает возобновляемых источников и при этом осталось уже мало традиционных, от которых ЕС под диктовку Брюсселя скоропалительно отказывается, отметил журналист.

Подводя итоги, он написал, что европейские власти не смогут обойтись без природного газа. Он потребуется на время перехода от старых источников энергии к новым, ведь к 2030 году Евросоюз хочет сократить выбросы не менее чем на 55%, а к 2050-му — достигнуть полного климатического нейтралитета.

Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии. Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от "старой углеродной" эры к "новому возобновляемому" будущему.

Ранее Ruposters писал, что в Европе увидели угрозу для репутации России из-за роста цен на газ.