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Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников

Cоветники директора по воспитанию войдут в число педработников

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями будет введена в перечень должностей педагогических работников. Проект соответствующего документа размещён для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
Проект постановления предполагает утверждение номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций с целью добавления в номенклатуру должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которая предусматривается в общеобразовательных организациях, находящихся на территории пилотных субъектов Российской Федерации, включённых в соответствующий утверждённый ведомственным актом Минпросвещения России перечень.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

1 марта 2021 года должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования, состоявшейся 25 августа 2021 года, поручил (http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/66828) разработать единый подход к организации повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра «Артек».

# Общество
По материалам: edu.ru

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