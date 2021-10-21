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Для педагогов важно творческое сотрудничество с коллегами

Для педагогов важно творческое сотрудничество с коллегами

Директор Института развития образования, профессор Департамента образовательных программ НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что, поддерживая постоянные связи с другими учителями, педагог профессионально растет, расширяет кругозор и строит индивидуальную траекторию развития с учетом общих образовательных трендов. 

«Умение вместе отвечать на вопросы и вызовы времени, формировать общую позицию по специальным темам, а также вопросам воспитания детей, развития их талантов, способность решать самые сложные проблемы – это дает понимание, куда движется педагогическое сообщество», – заявила Ирина Абанкина в ходе онлайн-программы «Образовательная среда». 

Эксперт отмечает важность возвращения творческой составляющей  в учительскую профессию, подчеркивая, что именно творческое сотрудничество становится драйвером развития как педагогического сообщества в целом, так и каждого его участника. 
 
Также она обратила внимание на то, что для российского педагогического сообщества характерны поддержка, открытость, взаимопонимание, стремление перенимать удачный опыт коллег. По ее мнению, это особенно ярко проявляется на различных профессиональных конкурсах. Все это позволяет говорить о конкурсах как о творческом союзе с большим потенциалом. 

«Творческое учительское сообщество и школу превращает не просто в здание, куда дети приходят отсидеть уроки, а в место создания совместных проектов учителей и учеников, а также родителей. Учителя могут научить детей и как писать книгу, и как ставить спектакль, и как создавать свою индивидуальную траекторию развития. В этом тоже проявляется творчество учителя, которое, конечно, должно быть практико-ориентированным. Живые учительские связи помогают обеспечить и сквозную поддержку ребят», – сказала эксперт.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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