Для педагогов важно творческое сотрудничество с коллегами
Директор Института развития образования, профессор Департамента образовательных программ НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что, поддерживая постоянные связи с другими учителями, педагог профессионально растет, расширяет кругозор и строит индивидуальную траекторию развития с учетом общих образовательных трендов.
Эксперт отмечает важность возвращения творческой составляющей в учительскую профессию, подчеркивая, что именно творческое сотрудничество становится драйвером развития как педагогического сообщества в целом, так и каждого его участника.
Также она обратила внимание на то, что для российского педагогического сообщества характерны поддержка, открытость, взаимопонимание, стремление перенимать удачный опыт коллег. По ее мнению, это особенно ярко проявляется на различных профессиональных конкурсах. Все это позволяет говорить о конкурсах как о творческом союзе с большим потенциалом.