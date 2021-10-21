"Еще вчера лежала под капельницами": режиссер об ослабевшей от нервных расстройств Степаненко

Вадим Карасев

67-летняя Елена Степаненко ослабела от нервных расстройств из-за раздела имущества с Евгением Петросяном, рассказал режиссер Анатолий Демидов "Комсомольской правде".

По словам режиссера, Елене Степаненко пришлось ложиться под капельницы, чтобы поправить свое здоровье.



Елена сейчас ослабела от нервных расстройств, связанных с несправедливым, по ее мнению, дележом совместно нажитого имущества. Еще вчера она лежала под капельницами, проходя курс лечения. Плоховато себя чувствовала, была слабость, давление. Слава богу, не коронавирус.

Из-за стресса Елена Степаненко едва не пропустила концерт Лиона Измайлова. "Но Елена крутейший профессионал. Приехала и сорвала заслуженные аплодисменты. Я был очень рад увидеть Елену в превосходной форме. Она вышла на сцену легкой походкой, на высоких каблуках, помолодевшая и еще больше похудевшая", - заявил Демидов.

Как отмечает "Экспресс газета", 18 ноября Московский городской суд рассмотрит жалобу Елены Степаненко на раздел имущества, которое было нажито ею вместе с Евгением Петросяном.

До этого суд отдал Петросяну полную коллекцию антиквариата, картин и книг, которые они на протяжении множества лет собирали вместе с экс-супругой.

Елена Степаненко осталась недовольна таким решением - теперь она попытается его оспорить несмотря на то, что судебные тяжбы негативно сказываются на здоровье.

"По мне, так Степаненко намного интереснее новой жены Петросяна, от которого стали дистанцироваться многие артисты после того, как он обошелся со Степаненко. Вообще создалось ощущение, что Елена освободилась от какого-то гнета. Бывший муж, мне виделось, ее подавлял, что сдерживало раскрытие ее таланта. Например, помню, был случай, когда, вернувшись со сцены, Петросян ее ругал, мол, почему ты не подала мне реплику. "Женечка, так я ждала первую реплику от тебя", - объясняла Елена. Сейчас ей не надо ни под кого подстраиваться. Наоборот, все крутится вокруг нее", - сказал Демидов.

Как писал NEWSTES, ранее Петросян пожаловался, что Степаненко не захотела мирно отпустить его к молодой помощнице.