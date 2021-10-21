Глобальные IT-гиганты могут не открыть к 2022 году свои офисы в России, считает Пушков

12:34 Автор: Екатерина Кутузова

Зарубежные интернет-компании изучают степень готовности России на практике применить законы, регулирующие их деятельность на территории страны, заявил 21 октября на заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ ее глава Алексей Пушков.

Пушков напомнил, что в России принята система законов, регулирующая деятельность глобальных интернет-компаний.

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Система законов состоит из пяти законов и они должны привести к качественному изменению деятельности глобальных интернет-компаний на территории Российской Федерации. К 1 января 2022 года, отметил сенатор, эти компании должны открыть филиалы, представительства или юридические лица в России.

«Мне представляется, что это работа не одного дня и поэтому, в принципе, открытие такого рода представительств должно было бы уже начаться. Вместе с тем, есть такое ощущение, что эти компании постоянно изучают степень нашей решимости на практике применить те законы, которые мы приняли», — сказал Пушков на заседании комиссии, посвященного мониторингу выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации.





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Глава Комиссии считает, что 1 января 2022 года будет «днем икс» не только для интернет-компаний, но и для российской стороны.

«Мы должны быть готовы к тому, что они не выполнят решения нашего закона или, по крайне мере, постараются его всячески затянуть или постараются вступить в какие-то переговоры, которые могут не носить характера конструктивных, а иметь задачу максимально оттянуть этот процесс и опять же посмотреть, как будет реагировать Российская Федерация. Я обращу ваше внимание на то, что именно так происходит в других странах. Причем дело доходит до точки разрыва иногда», — добавил он.

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