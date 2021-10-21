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Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным

Госдума ратифицировала соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным

Тема: Пленарное заседание Госдумы 21 октября 2021 года


14:09  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1247083-7



Военнослужащим из России и Южной Осетии включат в выслугу лет время службы по контракту в одной из этих стран. Закон о ратификации соответствующего соглашения Госдума приняла на пленарном заседании 21 октября.

Соглашение подписано в Москве 10 февраля 2021 года. В нём говорится о расчёте выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим-контрактникам и для установления размера ежемесячной надбавки для военных пенсионеров.

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По словам замглавы Минобороны Николая Панкова, «ратификация этого соглашения позволит военнослужащим, проходящим службу по контракту в ВС и других воинских формированиях этих государств, а также лицам, уволенным с военной службы, засчитывать в выслугу лет периоды службы» в России и Южной Осетии. Эти периоды будут включать в выслугу лет при условии, что во время прохождения службы военные являлись гражданами одной из стран.

Соглашение необходимо, чтобы сохранить за военнослужащими и военными пенсионерами право на назначение ежемесячной надбавки с учётом приобретенной ими выслуги лет на службе в вооружённых силах и других воинских формированиях России и Южной Осетии.

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«Реализация соглашения, и в этом его основной смысл, улучшит социальное положение военнослужащих и увольняющихся с военной службы, так как влечёт за собой увеличение размера выплаты за выслугу лет для военнослужащих и увеличение пенсии военных пенсионеров», — сказал Панков.


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По материалам: pnp.ru

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