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"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о кунилингусе

"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о кунилингусе

60-летний Никита Джигурда откровенно высказался о своей половой жизни в разговоре с рэпером Киевстоунером.

Скандальный шоумен принял участие в Youtube-шоу "Музыкалити", в котором его удивило заявление Киевстоунера о том, что он никогда не делал кунилингус.

"Ты языком в междуножный храм? Шо, нет? Ты рэпер и ***** не лизал? А я лизал, лижу и буду лизать ***** любимой своей богини", - заявил Джигурда.

Как писал NEWSTES, ранее Анастасия Волочкова схватила Джигурду за пенис, удивившись его размеру.

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По материалам: uposters.ru

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