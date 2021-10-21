"Я лизал, лижу и буду лизать": Джигурда высказался о кунилингусе

Вадим Карасев

60-летний Никита Джигурда откровенно высказался о своей половой жизни в разговоре с рэпером Киевстоунером.

Скандальный шоумен принял участие в Youtube-шоу "Музыкалити", в котором его удивило заявление Киевстоунера о том, что он никогда не делал кунилингус.



"Ты языком в междуножный храм? Шо, нет? Ты рэпер и ***** не лизал? А я лизал, лижу и буду лизать ***** любимой своей богини", - заявил Джигурда.

Как писал NEWSTES, ранее Анастасия Волочкова схватила Джигурду за пенис, удивившись его размеру.