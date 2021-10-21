К 2024 году в Ярославской области будут работать 225 центров «Точка роста»

В Ярославской области активно расширяется инфраструктура дополнительного образования школьников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Департамента образования.

В 2021 году здесь было открыто 42 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, годом ранее – 42 таких центра.

«Создание новых, оснащенных современной техникой центров «Точка роста» позволило более двадцати тысячам детей в сельских школах получить возможность дополнительного образования и углубленного изучения предметов, которые в перспективе могут стать базой для будущей профессии», – отметил и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Он подчеркнул, что центры создаются на базе учебных заведений, расположенных в сельской местности и малых городах, и это дает возможность школьникам получить качественное образование, соответствующее современным стандартам.

Планируется, что к 2024 году в Ярославской области будет работать 225 образовательных «Точек роста».