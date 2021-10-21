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К 2024 году в России планируют запустить движение беспилотных грузовиков

К 2024 году в России планируют запустить движение беспилотных грузовиков

10:48  Автор: Виктория Карташева



К 2024 году на всём протяжении трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург запустят движение коммерческих беспилотных грузоперевозок. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Правительства.

Запуск такого движения планируется в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», курируемого Министерством транспорта. Он, в свою очередь, является одной из 42 стратегических инициатив, предложенных кабмином для социально-экономического развития России до 2030 года.

Беспилотная авиадоставка грузов в ряде регионов может заработать к 2024 году


Проект предусматривает создание инфраструктуры для беспилотных грузовых автомобильных перевозок. Сначала она появится на трассе М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург. К 2025 году эти цифровые решения распространят на транспортный коридор «Европа — Западный Китай» и 20 тысяч километров федеральных трасс М-12.

Предполагается, что к этому времени 20 процентов от общего трафика грузовых автомобилей по трассе М-11 составят беспилотные грузовики. За счёт их использования к 2025 году предполагается на 15 процентов снизить себестоимость грузовых перевозок, если сравнивать с 2021 годом. На 12 процентов планируется снизить выбросы углекислого газа за счёт снижения потребления топлива для беспилотных автомобилей, на восемь процентов — количество погибших в ДТП.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в рамках проекта по беспилотной авиадоставке планируется начать доставку грузов в Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономный округа, а также в Камчатский край.



#авто #технологии


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По материалам: pnp.ru

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