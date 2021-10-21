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Как Ким Кардашьян празднует 41-летие: поздравления от близких и редкие архивные фото

Как Ким Кардашьян празднует 41-летие: поздравления от близких и редкие архивные фото

Сегодня Ким Кардашьян отмечает свое 41-летие. Несмотря на то что в США сейчас еще раннее утро, многие родные и близкие телезвезды уже успели поздравить ее с праздником. Одной из первых это сделала старшая сестра Ким, 42-летняя Кортни.

Наряду с новыми фотографиями со своей помолвки с Трэвисом Баркером она опубликовала в инстаграме несколько архивных кадров Ким, сделанных в разные годы ее жизни. В сторис она также поделилась коротким видеороликом, на котором они с Ким предстают совсем маленькими: автором этих трогательных кадров, снятых во второй день рождения Ким, стал покойный отец сестер Роберт Кардашьян.


Ким Кардашьян с отцом Робертом


Ким, Хлое, Кортни и Роб Кардашьян


Ким Кардашьян

Мама Ким Кардашьян Крис Дженнер также поделилась в своем инстаграме серией архивных снимков по случаю дня рождения дочери. На этих кадрах Ким можно увидеть как совсем крошкой, так и в подростковом возрасте. В карусели также присутствует несколько актуальных кадров: один из них был сделан во время поездки Кардашьян в Армению вместе с четырьмя детьми, а другой — на тропическом острове в прошлый день рождения Ким.


Маленькая Ким Кардашьян с мамой Крис Дженнер



Ким Кардашьян в детстве

С днем рождения, моя прекрасная дочь! Трудно смириться с тем, как быстро летит время. Ты в расцвете сил, у тебя четверо потрясающих детей и ты проживаешь свою лучшую жизнь! Она полна удивительных вещей, которые вы любите делать всей семьей. Ты всегда находишься в движении, делаешь что-то для меня, своих брата и сестер и всей семьи. Нам с тобой очень повезло. Ты самая удивительная мать, дочь, сестра, тетя и уверенная в себе личность. Спасибо тебе за удивительное путешествие, которое мы вместе совершаем по жизни. За то, что являешься отличным бизнес-партнером. За мечты и воспоминания, которые мы разделяем вместе. Я безмерно тобой горжусь. Я счастлива, что Бог выбрал меня твоей мамой, и люблю тебя даже больше, чем ты только можешь себе представить,

— поздравила дочь Крис Дженнер.


Ким Кардашьян и Крис Дженнер





Ким Кардашьян с детьми

С 41-летием Ким уже также поздравили некоторые друзья из звездной тусовки. Среди них — Донателла Версаче, Рикардо Тиши и многие другие. А вот младшие сестры Ким — Хлое, Кендалл и Кайли — пока еще не успели оставить ей трогательных пожеланий. Не сделал это и Канье Уэст, который сейчас находится в процессе развода с Ким. Возможно, он просто решил не делать этого публично, ведь даже после расставания экс-возлюбленные сохранили очень теплые отношения. Многие поклонники даже убеждены, что не за горами воссоединение пары.



Рикардо Тиши и Ким Кардашьян


Эванджело Бусис и Ким Кардашьян
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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