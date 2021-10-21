Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец

Вадим Карасев

Найти свою любовь и позабыть об одиночестве помогут небольшие хитрости, доступные каждому. Благодаря обыденным предметам каждый сможет обрести вторую половинку и найти мужчину своей мечты за короткий срок.

Взаимная любовь творит чудеса, и если судьбоносная встреча по каким-либо причинам пока не состоялась, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ее ускорить. Простые действия и уверенность в том, что все получится, позволят найти свою половинку и притянуть ее даже сквозь огромное расстояние.

Цветы

Привлечь любовь с помощью цветов — самое верное решение. Яркий ароматный букет будет гармонично смотреться в доме, вселять надежду на скорую встречу, а также распространять энергетику любви. Самыми сильными цветами считаются нежно-розовые пионы, которые символизируют готовность к судьбоносной встрече и помогают привлечь любовь. Если живых цветов не достать, можно воспользоваться их изображением и повесить картину с красивыми цветами в своей спальне.

Вещи с мужской энергетикой

Привлечь мужчину в свою жизнь получится, если направить на это свои силы, а также не давать себе ни шанса подумать о том, что любовь обойдет стороной. Усилить притяжение помогут вещи, обладающие мужской энергетикой: портреты успешных и красивых представителей сильного пола, а также мужские рубашки или футболки, в которых можно ходить по дому вместо халата.

Аксессуары определенных цветов

Привлечь любовь помогут и новые оттенки в интерьере жилища. Если ремонт еще не предвидится, помогут акценты: шторы пастельных оттенков, светлое постельное белье, декоративные подушки персикового голубого или розового цветов. Светлые цвета будут настраивать на романтические отношения, а сила мысли, как известно, творит чудеса и способна воплотить в жизнь самые смелые мечты о замужестве.

Кровать

Женщинам, мечтающим о судьбоносной встрече, стоит обратить внимание на свою кровать: она должна быть достаточно большой. Если на кровати нет места для еще одного человека, то привлечь любовь будет сложнее. Спальное место оборудуют дополнительный подушкой и одеялом, чтобы привлекать счастье.

Парные вещи

Любовь — это чувства двух людей, а значит, в свой дом нужно принести парные статуэтки или картины, изображающие светлые чувства. Это могут быть фигурки лебедей, золотых рыбок или иных животных, а также картины, ассоциирующиеся с романтикой,

Талисманы

Привлечь в жизнь любовь будет гораздо проще, если обзавестись талисманами. Их можно изготовить самостоятельно, вырезав из плотного картона или фетра красные сердечки и соединив их алой лентой. Любой талисман, привлекающий любовь, кладут в спальне под подушкой, чтобы счастье не прошло мимо.