Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"

Вадим Карасев

Похоже, подозрения поклонников сериала "Секс в большом городе" были не случайны. Судя по всему, с главным мужчиной в своей жизни, Мистером Бигом в исполнении Криса Нота, Кэрри Брэдшоу все же в продолжении шоу расстанется. Такой вывод можно сделать, так как в сеть попал кадр со съемочной площадки сериала "История продолжается", на котором героиня Сары Джессики Паркер целуется с персонажем Джона Тенни.





Сара Джессика Паркер и Джон Тенни

Подробности сюжета сериала держат в секрете, и об участии в нем Тенни ранее не сообщалось.

Актер известен по сериалам "Особо тяжкие преступления" и "Ищейка", а с Сарой Джессикой Паркер ему приходилось работать и раньше — много лет назад они снимались вместе в сериале "Закон для всех".





Слухи, что Кэрри и Мистер Биг разведутся (герои поженились в фильме, вышедшем уже после оригинального шоу), появились еще летом. Потом, правда, у поклонников сериала появилась надежда на то, что герои все же будут вместе — недавно Сара Джессика Паркер и Крис Нот снимались в сценах в Париже. Этот город для их героев в сериале "Секс в большом городе" был знаковым — здесь они возобновили свои отношения после расставания Кэрри с бойфрендом Александром Петровским.

Теперь, правда, фанаты шоу подозревают, что судьба Мистера Бига может сложиться гораздо трагичнее, чем они могли предположить: они подозревают, что он может умереть. Недавно на съемочной площадке снимали сцены похорон, которые почему-то публика соотнесла именно с кончиной героя Криса Нота. При этом ни один из главных героев в кадре не присутствовал.





Сара Джессика Паркер и Крис Нот в сериале "Секс в большом городе"









В сети полагают, что создатели шоу и вовсе могли пойти на хитрый прием и специально снимают фейковые сцены, чтобы ввести поклонников в заблуждение.

В любом случае ждать раскрытия интриги осталось совсем недолго — премьера сериала состоится уже в декабре, и тогда уже будет ясно, останется ли Кэрри с Мистером Бигом или окунется в новые отношения.





Крис Нот и Сара Джессика ПаркерМариана Панкина