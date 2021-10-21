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Летом 2021 года в детских лагерях отдохнули 4,6 млн школьников

Летом 2021 года в детских лагерях отдохнули 4,6 млн школьников

Летняя оздоровительная кампания 2021 года стала одной из тем обсуждения в рамках Всероссийского форума «Большие смыслы – 2021».

Заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов напомнил, что было сделано все необходимое для обеспечения качественного, безопасного и доступного отдыха для каждого ребенка.

В лагерях и здравницах каникулы провели порядка 4,6 миллиона детей, в том числе 1,5 миллиона ребят,  находящихся в трудной жизненной ситуации.

С ними работали порядка 638 тысяч сотрудников, из которых 70 тысяч человек – вожатые.

Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок», «Океан» и Международный детский центр «Артек» в этот период приняли более 28 тысяч детей.

Участники форума также обсудили основные векторы работы на 2022 год. В их числе – создание базовой площадки для возможности реализации комплексного отдыха детей, имеющих ограничения здоровья, и детей-инвалидов; проведение социализирующих смен для детей, совершивших правонарушения, профильных смен для старшеклассников; создание единого воспитательного поля с четкими компонентами по воспитанию.
 
Кроме того, по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова все четыре центра: «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек» – станут ресурсными федеральными площадками для подготовки вожатских отрядов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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