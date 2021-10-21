Лунный день сегодня 21 октября 2021 года

Вадим Карасев

Перемены настроения, как и планов, зачастую происходят из-за влияния Луны. Единственный спутник Земли оказывает сильное влияние на все живое, и неудивительно, что от его энергетики зависит то, как пройдет грядущий день.

Четверг будет благоприятным днем. Энергия Полнолуния идет на спад, и ночное светило переходит в другое созвездие, что придает бодрости и настраивает на оптимистичный лад. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы провести этот день без промахов и разочарований.

Фаза Луны: 15 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в Тельце. Этот день подходит для воплощения в жизнь смелых планов, финансовых операций и общения. Энергетика этих суток благоприятна, но везение и успех будут зависеть от настроя.

Магнитные бури 21 октября: солнечная активность сегодня не доставит хлопот. Магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

смелость;позитивный настрой;общение;ведение переговоров;финансовые операции;физическая активность;поиск неординарных решений.уныние;создание конфликтных ситуаций;поверхностные суждения;прокрастинация;затворничество.

Четверг — активный день, и если есть свободное время, его можно посвятить наведению порядка в доме. Эти сутки подходят для уборки, которую астрологи рекомендуют превратить в обряд, привлекающий финансовое благополучие. 21 октября можно приглашать близких, чтобы разделить с ними ужин и насладиться спокойной обстановкой за приятной беседой.

Что надеть в этот четверг

Энергетику этого дня используют для привлечения благополучия, и на помощь придут яркие оттенки. Оранжевый и желтый помогут раскрыть творческий потенциал, а синий и зеленый — без труда находить удачные темы для разговора и договариваться, находя компромиссные решения. Талисманами этого дня выступят минералы стихии Земли: халцедон, жадеит, гематит — а в качестве украшений лучше всего использовать серебряные украшения.

Финансы и работа 21 октября

Этот день удачен для выполнения любой работы, а значит, дел будет много, и сил потребуется достаточное количество. Астрологи рекомендуют не торопиться и взвешивать каждый шаг, а также брать паузы для отдыха и переключать внимание, чтобы не упустить важных деталей. Финансовая активность приведет к пополнению счетов, если отнестись серьезно к проводимым сделкам, а также не тратить лишнего, поддавшись эмоциональному порыву.

Любовь и общение в 15 лунный день

Романтика сегодня будет витать в воздухе, и терять возможность наладить личную жизнь не имеет смысла. Семейные пары смогут выбраться на романтическое свидание или уединиться, чтобы побыть вместе и укрепить отношения. Тем, кто ищет вторую половинку, пригодятся простые заговоры на скорую встречу. Деловое общение также принесет свои плоды, а значит, отказывать себе в новых знакомствах не нужно.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В четверг здоровью будет угрожать разве что переутомление или возможность подхватить простудное заболевание. Астрологи рекомендуют выполнять дыхательные упражнения для восстановления энергии, а также не забывать о профилактике и укреплении иммунитета. Луна только начала убывать, поэтому сил будет достаточно и для физических упражнений, которые помогут справляться со стрессом и поддержат в тонусе.