Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянца

Вадим Карасев

28-летняя Майли Сайрус стала героиней свежего номера журнала Interview. Певица приняла участие в фотосессии, которая прошла на ее ферме в Нэшвилле, штат Теннесси, и снялась топлес для обложки издания.

На других кадрах звезда позирует в нижнем белье и ярких нарядах, демонстрируя гибкость, растяжку и подтянутую фигуру.

















В последнее время звезда исчезла с радаров. Сейчас Майли занята своей музыкальной карьерой и сосредоточена на ее развитии. Теперь Майли хочет развивать ее в другом направлении. Известная взбалмошным характером, певица называет себя рок-звездой.

Да, я действительно рок-звезда. Мне нравится, что в моей группе есть настоящие рокеры. Мы даже пересматриваем песни, которые я написала до того, как открыла для себя рок-н-ролл. Теперь мы исполняем каверы на мои собственные песни,

— поделилась Майли.









В личной жизни звезды в последнее время наступило затишье. После громких романов и расставаний звезда, похоже, решила взять паузу. Сердце певицы сейчас, судя по всему, свободно.

















Мариана Панкина