Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянца

Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянца

28-летняя Майли Сайрус стала героиней свежего номера журнала Interview. Певица приняла участие в фотосессии, которая прошла на ее ферме в Нэшвилле, штат Теннесси, и снялась топлес для обложки издания.

На других кадрах звезда позирует в нижнем белье и ярких нарядах, демонстрируя гибкость, растяжку и подтянутую фигуру.





В последнее время звезда исчезла с радаров. Сейчас Майли занята своей музыкальной карьерой и сосредоточена на ее развитии. Теперь Майли хочет развивать ее в другом направлении. Известная взбалмошным характером, певица называет себя рок-звездой.

Да, я действительно рок-звезда. Мне нравится, что в моей группе есть настоящие рокеры. Мы даже пересматриваем песни, которые я написала до того, как открыла для себя рок-н-ролл. Теперь мы исполняем каверы на мои собственные песни,

— поделилась Майли.



В личной жизни звезды в последнее время наступило затишье. После громких романов и расставаний звезда, похоже, решила взять паузу. Сердце певицы сейчас, судя по всему, свободно.






Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сборная Украины отказалась участвовать в ЧЕ по плаванию в России
Сборная Украины отказалась участвовать в ЧЕ по плаванию в России
Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянца
Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянца
Вещи на кухне, крадущие энергию счастья и благополучия
Вещи на кухне, крадущие энергию счастья и благополучия
Полиция принимает на вооружение новый компактный пистолет Лебедева
Полиция принимает на вооружение новый компактный пистолет Лебедева
Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание
Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание
Россияне назвали размер доходов для "нормальной" жизни
Россияне назвали размер доходов для "нормальной" жизни
Убывающая Луна с 21 октября по 4 ноября 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 21 октября по 4 ноября 2021 года: что можно делать и
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые преступления против детей
Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые
Брэдли Купера засняли на прогулке с дочерью Леей
Брэдли Купера засняли на прогулке с дочерью Леей
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы

Топ на сегодня

Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на авторском вечере Эдварда Радзинского
Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Олеся Судзиловская и другие на
Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ невесты и другие подробности
Появились новые фото со свадьбы сына миллиардера Бернара Арно: образ
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила поклонников откровенным фото
"Писей в камеру, да уж": Настя Каменских взбесила
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку
Американские хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку

Еще по теме

Майли Сайрус отпраздновала Рождество с семьей Лиама Хемсворта
Майли Сайрус появилась на обложке американского глянца
Майли Сайрус поздравила жениха Лиама Хемсворта с днем рождения: "Ты самый лучший друг"
В сети сравнили роскошный выход Майли Сайрус на "Грэмми-2018" с ее эпатажным образом пятилетней давности