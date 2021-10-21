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Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание

Максимум потока Ориониды 21 октября 2021 года: как загадать желание

Звездопады — это не только завораживающее зрелище, но и прекрасная возможность для исполнения заветных желаний. Энергетика пространства в период звездопада Орионид будет позитивной, поэтому упускать возможности исполнить мечту нельзя.


Звездопад Орионид начался в начале октября 2021 года и продлится до 7 ноября. Пик его приходится на 21 число, когда скорость метеоров будет достигать 20 в час. Полюбоваться красочным зрелищем можно будет при условии хорошей погоды, а загадать желание можно даже в пасмурный день, выйдя на улицу в вечернее время. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться такой возможностью, чтобы еще одна мечта стала реальностью и жизнь засияла новыми красками.

21 октября загадать можно любое желание, но при этом соблюсти простые правила:


мечта должна быть реалистичной;
загадать можно только одно желание;
формулировка должна быть простой и четкой;
отсутствие корысти и зла.

Загадать желание на падающую звезду непросто: иногда попросту не хватает времени, ведь метеор падает с огромной скоростью, и все событие занимает не более 5 секунд. Тем не менее даже в такой короткий период можно успеть шепнуть звезде свою мечту. Для этого ее заранее формулируют на листе бумаги, и вместе с ним отправляются на улицу, поднимая написанное к небу.

Загадать желание можно и не выходя из дома, и в этом поможет творчество. Достаточно нарисовать звездное небо с ярким падающим метеором, оставляющим след, и на нем убористо написать свою мечту. После того, как рисунок будет закончен, его кладут на подоконник и шепчут: «Каждая звезда исполняет одно желание. Мое тоже сбудется, во Вселенной не потеряется». Перед рассветом листок убирают в укромное место и ждут исполнения заветной мечты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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