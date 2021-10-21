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Матвиенко: в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун

Матвиенко: в России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:33  Автор: Тамила Аскерова



Вводить федеральный локдаун из-за коронавируса нецелесообразно, такой необходимости нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин поддержал введение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшающейся ситуации с COVID-19. При необходимости власти регионов нерабочие дни с сохранением заработной платы могут продлить.

«Я полагаю, что локдаун не следует принимать, нецелесообразно, это будет огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости», — сказала Матвиенко.

Матвиенко призвала к выработке общих подходов к вакцинации от коронавируса в мире


Глава палаты регионов призвала россиян не воспринимать нерабочие дни в качестве дополнительного отпуска. По её словам, в этот период следует по максимуму находиться дома. «Эти дни позволят разорвать цепочку ковида, тем самым резко снизить заболеваемость», — пояснила председатель Совфеда.

Сейчас во всех странах стоит дилемма, стоит ли обязывать граждан делать прививки против COVID-19 или нет. По мнению спикера палаты, необходимо более широкое разъяснение со стороны специалистов необходимости вакцинации.


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«Может быть, какой-то все-таки остается элемент недоверия у людей к тому, что надо вакцинироваться. Но это же не российская проблема, это общемировая проблема. Надо всем нам попытаться достучаться до каждого человека и объяснить. Вот мы хотим вернуться к нормальной жизни, хотим побороть эту болезнь, хотим, чтобы не умирали наши люди? Сейчас ещё раз острота вся обнажилась. Сделайте, пожалуйста, прививки, это очень важно», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

В России проходит масштабная вакцинация против коронавируса. Граждане могут сделать прививку бесплатно и добровольно. Сейчас в стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.



#коронавирус #вакцинация #здоровье

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По материалам: pnp.ru

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