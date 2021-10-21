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Мила Кунис рассказала о воспитании дочери: "Советовала ей давать сдачи"

Мила Кунис рассказала о воспитании дочери: "Советовала ей давать сдачи"

38-летняя Мила Кунис и ее 43-летний супруг Эштон Катчер воспитывают двоих детей: семилетнюю дочь Уайетт и четырехлетнего сына Димитрия. Выступая в онлайн-шоу Эллен Дедженерес Mom Confessions, актриса рассказала о своей главной ошибке в воспитании детей, которая могла обернуться для нее неприятностями.

Мила рассказала, что однажды в детском саду ее дочь толкнул другой ребенок. Когда звезда об этом узнала, она инстинктивно спросила у Уайетт, толкнула ли она его в ответ. Когда Уайетт сказала, что она этого не сделала, Мила посоветовала ей в следующий раз дать сдачу своему обидчику.

Я посоветовала ей в следующий раз толкнуть его, сказать "нет, спасибо" и уйти,

— сказала Кунис.


Но, как оказалось, методы воспитания своей жены Эштон Катчер не всегда разделяет. Звезда рассказала, что он был не согласен с ее советом, данным дочери.

Я увидела его лицо, на котором читалось "нет!"

— рассказала Мила.

Однако она продолжала настаивать на своем.

Ты защищаешь себя и говоришь "нет, спасибо". Конечно, не нужно сталкивать другого ребенка с лестницы, качелей или горки. Думаю, это я назвала бы своим самым главным провалом в воспитании,

— добавила Кунис.

Вероятно, Эштон посчитал, что такой совет может обернуться плачевными последствиями, и Мила тоже это поняла.

Актриса также рассказала, что дочь очень похожа на нее.

Моя дочь — это я. Она независимая, смелая и очень умная. Это замечательная черта характера для взрослых людей и очень непростая для детей. У нее есть миллион ответов на все вопросы, и она не ошибается,

— поделилась Мила.


За последнее время актриса уже несколько раз публично рассказывала о детях, за что потом подвергалась критике. Сначала она рассказала, что они с Эштоном далеко не каждый день купают дочь и сына, а затем заявила, что иногда и вовсе забывает их покормить. Вероятно, последнее ее признание незамеченным тоже не останется.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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