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Минцифры предложило усилить контроль за использованием персональных данных

Минцифры предложило усилить контроль за использованием персональных данных

22:18  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило установить ряд индикаторов, которые могут служить поводом для проведения внеплановых проверок соблюдения законодательства по обработке персональных данных. Об этом говорится в двух документах, опубликованных в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно одному из проектов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сможет инициировать проверки, если в течение полугода будет получено более десяти сообщений о распространении в интернете баз персональных данных, принадлежащих какой-либо компании, или выявлено более десяти фактов невыполнения требований об уточнении, блокировании или уничтожении недостоверных или полученных незаконным путём персональных данных, направленных различными лицами или контролирующим органом.

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Отмечается, что устанавливаемые индикативные показатели призваны обеспечить риск-ориентированный подход при осуществлении федерального госадзора за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что предлагаемое нововведение поможет усилить контроль за соблюдением законодательства операторами и повысить защищенность граждан.

Сведения об индикативных показателях будут использоваться при подготовке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сводного доклада о государственном и муниципальном надзоре. Доклад ежегодно не позднее 1 июля направляется правительством в Госдуму и Совет Федерации, а также размещается на официальном сайте кабмина.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал обращаться с жалобой на разглашение персональных данных в электронную приёмную службы.

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5 октября Минцифры предложило дополнить положение о федеральном госконтроле за обработкой персональных данных положением о ежегодном снижении числа лиц, виновных в нарушении законодательства о персональных данных. Согласно разработанному ведомством постановлению правительства, доля лиц, в отношении которых будут выявляться нарушения по итогам плановых проверок, должно постепенно снижаться. Этот показатель от общего числа контролируемых лиц в 2022 году составит 90 процентов, в 2023 году — 89 процентов, в 2024 году — 88 процентов, в 2025 году — 87 процентов, в 2026 году — 86 процентов.

Документ разработан в связи с принятием закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», согласно которому различных видов контроля станет меньше, а основной упор сделают на профилактику нарушений.



#персональные данные


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По материалам: pnp.ru

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