Минцифры предложило усилить контроль за использованием персональных данных

22:18 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило установить ряд индикаторов, которые могут служить поводом для проведения внеплановых проверок соблюдения законодательства по обработке персональных данных. Об этом говорится в двух документах, опубликованных в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, согласно одному из проектов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сможет инициировать проверки, если в течение полугода будет получено более десяти сообщений о распространении в интернете баз персональных данных, принадлежащих какой-либо компании, или выявлено более десяти фактов невыполнения требований об уточнении, блокировании или уничтожении недостоверных или полученных незаконным путём персональных данных, направленных различными лицами или контролирующим органом.

Персональным данным россиян хотят объявить «Юрьев день»

Отмечается, что устанавливаемые индикативные показатели призваны обеспечить риск-ориентированный подход при осуществлении федерального госадзора за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что предлагаемое нововведение поможет усилить контроль за соблюдением законодательства операторами и повысить защищенность граждан.

Сведения об индикативных показателях будут использоваться при подготовке Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сводного доклада о государственном и муниципальном надзоре. Доклад ежегодно не позднее 1 июля направляется правительством в Госдуму и Совет Федерации, а также размещается на официальном сайте кабмина.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал обращаться с жалобой на разглашение персональных данных в электронную приёмную службы.

Минцифры будет контролировать соблюдение законов о биометрической идентификации

5 октября Минцифры предложило дополнить положение о федеральном госконтроле за обработкой персональных данных положением о ежегодном снижении числа лиц, виновных в нарушении законодательства о персональных данных. Согласно разработанному ведомством постановлению правительства, доля лиц, в отношении которых будут выявляться нарушения по итогам плановых проверок, должно постепенно снижаться. Этот показатель от общего числа контролируемых лиц в 2022 году составит 90 процентов, в 2023 году — 89 процентов, в 2024 году — 88 процентов, в 2025 году — 87 процентов, в 2026 году — 86 процентов.

Документ разработан в связи с принятием закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», согласно которому различных видов контроля станет меньше, а основной упор сделают на профилактику нарушений.

#персональные данные

57