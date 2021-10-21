Минфин предложил упростить выдачу лицензий на продажу алкоголя

19:07 Автор: Александра Гуляева

Министерство финансов разработало поправки ко второму чтению законопроекта об уточнении оснований для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот алкоголя. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, согласно поправкам, появится возможность подачи заявления на выдачу лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя в электронной форме с использованием Единой государственной автоматизированной информационной системы. «По итогам проводимого в настоящее время эксперимента в Калининграде такая возможность появится у всех субъектов РФ», — сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщил заместитель директора Департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Александр Коробутов, поправки также позволят сократить время получения лицензии. Соискателям не придётся повторно подавать заявление, если будут выявлены такие нарушения, как искаженная или неполная информация в документах либо неуплаченные в установленный срок штрафы за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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Законопроект о внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» был инициирован Костромской думой и принят Госдумой в марте 2021 года.

Он предусматривает уточнение оснований для отказа в выдаче лицензий на виды деятельности, связанные с производством и оборотом алкогольной продукции. На данный момент соискателю может быть отказано, если у него есть непогашенная задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. Однако при этом, существуют ситуации, когда информация о наличии задолженности по налогам и штрафам является неполной или недостоверной. Причиной этого может быть, например, то, что зачисление денежных средств на счет налогового органа происходит в течение нескольких дней.

При этом размер госпошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, размер которой составляет 65 тыс. рублей за один год, соискателю не возвращается.

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Законопроектом предлагается, что при обнаружении нарушений лицензирующий орган даёт 30 дней на их устранение. Таким образом, согласно проекту, соискателю лицензии будет отказано только в том случае, если спустя 30 дней у него все еще будет числиться задолженность по налогам или штрафам. Предполагается, что принятие законопроекта снизит нагрузку на судебные органы по рассмотрению дел об отказе в выдаче лицензии и уменьшит финансовые риски для соискателей лицензий.

В августе вступил в силу новый административный регламент выдачи специальных марок для маркировки алкогольной продукции. Документ регулирует выдачу территориальными органами Росалкогольрегулирования марок для маркировки отечественного алкоголя, а также ввозимого из-за границы, в том числе и из государств — членов Евразийского экономического союза.

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