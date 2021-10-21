Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул

Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные Указом Президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Это плановый период каникул в существенной части регионов. Там же, где изначально каникулы проходили в иные даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ таким образом, чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме и было обеспечено сохранение и полнота освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования.

В случае крайней необходимости по решению учредителей школ Минпросвещения России полагает возможным организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено всё необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Эти установки доведены до всех регионов», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.