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Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях

Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях

Национальный банк Украины запретил местным банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Эти ограничения будут касаться только депозитных счетов населения, указано в документе, адресованном кредитным учреждениям.

"Банку (филиалу, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличных иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц", — говорится в постановлении регулятора.

Однако в финансовых организациях могут вовсе прекратить принимать рубли на любые счета, в том числе текущие и карточные, во избежание будущих проблем. По словам зампредседателя правления одного из банков Украины, кредитные организации не захотят "иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой нет".

Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу.

Ранее Ruposters писал, что на Украине призвали готовиться к зимнему "реваншу Путина".

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По материалам: uposters.ru

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