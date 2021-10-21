Настя Ивлеева рассказала о жизни после развода с Элджеем: "Я открытая, влюбчивая, свободная"

Вадим Карасев

Сегодня 30-летняя Настя Ивлеева в очередной раз предложила своим подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Больше всего фолловеры, конечно же, спрашивали Настю о расставании с рэпером Элджеем. Так, один из поклонников поинтересовался, что именно Ивлеева чувствует после развода.

Дышу полной грудью (здесь и далее авторская речь сохранена. — Прим. ред.),

— кратко ответила ведущая "Орла и решки".





Настя Ивлеева и Элджей

Настя также заверила подписчиков, что не собирается сводить тату, посвященные бывшему возлюбленному, потому что они многое для нее значат:

Я люблю их и люблю воспоминания! Я ни один партак не сведу с тела! Более того, завтра иду делать новый. Обожаю ублюдские татухи.





Ивлеева призналась, что пока всерьез не задумывается о создании семьи, но при этом открыта для новых отношений. После развода Настя не разочаровалась в мужчинах и по-прежнему верит в большую и чистую любовь:

Я не из тех, кто говорит, что никогда больше не выйдет замуж или не будет любить! Я открытая, влюбчивая, свободная девчонка! Любить — прекрасно!





При этом Ивлеева призналась, что довольно тяжело в моральном плане переносила развод и даже находилась на грани депрессии:

Мне кажется, я была на пороге появления панических атак, но вроде как справилась! Жесть вообще. Ментальное здоровье — это лютый прикол.





Не смогли подписчики обойти тему и недавнего страстного поцелуя Насти с Ксенией Собчак в новом YouTube-шоу Ивлеевой "Королевские кобры". Его уже несколько дней активно обсуждают в сети, а Настю и Ксению теперь то и дело сравнивают с Бритни Спирс и Мадонной, также слившихся в поцелуе на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2003. В своих сторис Ивлеева призналась, что поцелуй с Собчак ей понравился, и принялась иронизировать на эту тему.

Да круто все! Она отлично владеет языком,— ответила Ивлеева на вопрос о своих чувствах после поцелуя с Ксенией.





Настя Ивлеева и Ксения Собчак

С юмором Настя ответила и на вопрос, казалось бы, совсем не касающийся этой темы, о том, сколько языков она знает.

Русский и Ксюхин,— пошутила Настя, также признавшись, что у нее пока нет желания поцеловаться с кем-то из других известных российских женщин.





Яна Марковская