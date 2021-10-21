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"Настоящая любовь": в сети обсуждают закулисные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с премии Earthshot Prize

"Настоящая любовь": в сети обсуждают закулисные фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма с премии Earthshot Prize

В минувшее воскресенье в Лондоне прошла церемония вручения экологической премии Earthshot Prize, учрежденной по инициативе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцоги Кембриджские, как всегда, держались на публике очень сдержанно — супруги редко позволяют себе прилюдно проявлять нежные чувства, хотя королевский протокол этого не запрещает. Вчера в сети появились закулисные снимки, на которых Кейт и Уильям свои чувства не сдерживали и выглядели влюбленными и счастливыми.



Снимки были сделаны королевским фотографом Крисом Джексоном. Он рассказал, что герцогиня Кембриджская в этот день была очень горда за своего мужа.

Герцогиня, очевидно, очень гордилась своим мужем и тем, чего он добился. Это был действительно особенный вечер,

— сказал он.

На фото он запечатлел момент, когда Кейт приобняла Уильяма за спину, а он на нее нежно смотрел.


Фотографиями пара поделилась и в своем инстаграме, приведя в восторг многочисленных поклонников.

Какие нежные фотографии, подчеркивающие их преданность друг другу!Как приятно видеть настоящую любовь в королевской семье. Не вижу на этих фотографиях герцога и герцогиню. Я вижу влюбленную пару,

— пишут пользователи сети.



Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Эмма Уотсон

К слову, младший брат Уильяма принц Гарри и его супруга Меган Маркл не сдерживали чувств на публике, даже будучи старшими членами королевской семьи. Они часто появлялись на публике держась за руки и вели себя очень нежно по отношению друг к другу.


Первым фотографиями со Spletnik поделился блогер Celena77.


Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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