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Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым программам

Научно-образовательные центры вузов проводят обучение по новым программам

Профильные площадки с возможностью заочного и дистанционного обучения из любого региона страны создаются при российских вузах. Так, при РАНХиГС при участии Росимущества создана базовая кафедра и Научно-образовательный центр «Управление государственным и муниципальным имуществом».

«Научно-образовательный центр − кузница кадров, – отметил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов. – Уверен, что обучение на этой уникальной кафедре будет востребовано специалистами всей страны».

Образовательная программа совместит в себе теорию и практику, научная деятельность кафедры  будет включать как исследовательскую работу, так и участие в конференциях, написание книг и учебников.

На 2022 год запланированы расширение тематики курсов повышения квалификации, появление новых программ, цифровая трансформация процессов учета и управления и др.

Как отмечают эксперты, создание базовой кафедры позволит значительно улучшить качество управления государственным имуществом.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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