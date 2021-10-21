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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 октября 2021 года

С помощью нумерологии можно рассчитать не только число своего жизненного пути, но и узнать о том, какая цифра будет оказывать влияние на всех людей в определенный день недели. Эксперты в этой области поделятся своими знаниями, и расскажут о том, как пройдет четверг.


Провести день успешно помогут не только знания нумерологов, но и собственная интуиция. Благодаря внутреннему голосу будет проще принимать верные решения и без труда обходить непонятные ситуации стороной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в этот четверг не торопиться с выводами, чтобы исключить промахи.

Число-покровитель 21 октября 2021 года

Высчитать число, управляющее этим днем, не сложно: для этого складывают все цифры даты, прибавляя порядковый номер для недели. В четверг этим значением будет 4. 2+1+1+0+2+0+2+1=9. 9+4=13. 1+3=4.

21 октября пройдет под эгидой Четверки, которая отвечает за общение. Покровительство этого числа помогает находить общий язык с окружением, заключать выгодные сделки, знакомиться с интересными людьми и начинать романтические отношения. В четверг энергетика пространства благоволит честным и открытым людям, которые привыкли трудиться для создания успешного будущего.

Важные события 21 октября из прошлого


21 октября 1832 года российским ученым Павлом Шиллингом был изобретен электромагнитный телеграф, который позволил вывести общение на новый уровень. Четверка указывает на необходимость коммуникаций для достижения новых целей.

В 1868 произошло землетрясение в одном из штатов США, а в 1930 году произошел взрыв в угольной шахте одного из городов Германии. День наполнен борьбой, и четверка призывает объединяться для борьбы с препятствиями и проблемами.

21 октября 1945 года женщины Франции были допущены до участия в голосовании. Энергетика Четверки указывает на свободу мысли и слова, умение добиваться своего и не идти на поводу манипуляторов.

Советы нумерологов на этот четверг

Ищите свой жизненный путь. Энергетика четверки поможет сгладить острые углы конфликтов и недопонимание, которое неизбежно во время поиска себя в огромном мире.

Не пренебрегайте физической активностью. Выносливость и хорошая физическая форма помогут справляться с трудностями и стойко переносить удары судьбы, а физические упражнения снимут стресс и не дадут негативным эмоциям взять верх.


Не останавливайтесь в развитии. Новые знания получить под эгидой Четверки будет значительно проще, а значит, не стоит откладывать обучение и расширение горизонтов.

Больше общайтесь. 21 октября — день коммуникаций, когда можно запросто завязать полезные знакомства, найти свою любовь, а также открыть бизнес. В этот день хорошо развиваются дела, связанные с созданием сообществ, в том числе в сети Интернет.

Талисманы удачи на 21 октября

Золото. Энергетика этого металла помогает высвободить скрытый потенциал, не стесняться и не бояться смелых идей. Золотые украшения придадут сил, необходимых для конкурентной борьбы

Нефрит. Энергетика этого минерала помогает настроиться на лучшее, запрограммировать сознание на успех и без труда добиваться поставленных целей, обходя стороной нежелательные события.

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По материалам: dailyhoro.ru

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