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"Она наверстывает упущенное": инсайдер рассказал о личной жизни Анджелины Джоли

"Она наверстывает упущенное": инсайдер рассказал о личной жизни Анджелины Джоли

В последнее время 46-летняя Анджелина Джоли уже несколько раз давала поводы заговорить о возможных переменах в личной жизни: актрису видели и с бывшим мужем Джонни Ли Миллером, и с рэпером The Weeknd. По словам инсайдера, после развода с Брэдом Питтом актриса наконец готова к новым свиданиям.

Анджелина сейчас весело проводит время, и она наверстывает упущенное. Нет никакого давления или ожиданий, просто много радости, и Анджелина действительно наслаждается этим. Ее друзья давно не видели ее такой бодрой и энергичной,

— сказал он.

По его словам, долгое время актриса не была заинтересована в новых отношениях, так как много времени уделяла детям и была сосредоточена на работе.

Она была занята своими материнскими обязанностями и карьерой,

— добавил источник.


Сама Джоли личную жизнь по-прежнему хранит в секрете. Недавно она лишь в шутку заявляла, что одинока, потому что у нее слишком большие требования к партнерам. Какие в действительности отношения связывают ее с The Weeknd, неизвестно. По словам инсайдеров, близкие актрисы и певца думают, что они больше, чем просто друзья.

И Энджи, и Абель (Абель Тесфайе — настоящее имя The Weeknd. — Прим. ред.) говорят людям, что они просто друзья, но те, кто их знает, думают, что между ними происходит что-то романтическое,

— отмечают они.

Общению Джоли с экс-супругом Джонни Ли Миллером удивляться не приходится. Пара, которая была вместе с 1996 по 1999 год, после развода сохранила хорошие отношения — бывшие супруги остались друзьями. Но до недавнего времени тем не менее вместе их не видели очень давно, теперь же они при случае навещают друг друга.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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