Открытый урок «Шоу профессий» был посвящен профессии лаборанта химического анализа

На открытом онлайн-уроке проекта «Шоу профессий», инициированного Минпросвещения России, школьники узнали о профессии лаборанта химического анализа. Премьера нового выпуска «Формула успеха» за первые сутки набрала более 300 тысяч просмотров, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На вопросы зрителей проекта ответил сертифицированный эксперт компетенции «Лабораторный химический анализ» Александр Калашник. Он отметил, что для успешного освоения профессии, помимо изучения базовых дисциплин (химии, биологии, физики), ребятам нужно развивать такие навыки, как функциональная грамотность, физическая выносливость, умение производить математические вычисления и работать в компьютерных системах.

На онлайн-уроке будущим специалистам предстояло определить кислотность молока с помощью разных методов и установить соответствует ли выявленный показатель стандарту качества. Оценила работу команд юниоров специальный гость проекта Анастасия Камнева, специалист дирекции по биотехнологическим Группы компаний «Р-фарм», победитель 45-го мирового чемпионата WorldSkills в компетенции «Лабораторный химический анализ».

Своим опытом изучения специальности поделились студенты из разных уголков нашей страны, а зрители онлайн-урока «Формула успеха» получили домашнее задание: самостоятельно приготовить индикатор из краснокочанной капусты и проверить с помощью него химические вещества, которые можно встретить дома (уксус, соду, лимонную кислоту, мыло, стиральный порошок). Справиться с заданием возможно, если шаг за шагом следовать инструкции, которую подготовили эксперты «Шоу профессий». Сфотографировать и опубликовать свой отчёт можно в социальных сетях с хештегом #ДЗШП.

Новый выпуск программы доступен для просмотра на портале шоупрофессий.рф, в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации и на страничке проекта «Шоу профессий» в социальной сети «ВКонтакте», а также на YouTube-канале.