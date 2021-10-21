Педагоги должны чувствовать себя частью профессионального сообщества
Форум «Сквозные образовательные технологии», который недавно прошел под эгидой Минпросвещения России, показал, что профессиональному росту педагогов будет способствовать проведение мероприятий в разных форматах, налаживание партнерских отношений между учителями из разных школ страны. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Диана Минец, призер конкурса «Учитель года России – 2020», учитель русского языка и литературы московской школы № 1561.
По словам Дианы Минец, в рамках форума педагоги имели возможность пообщаться с экспертами, познакомиться и обменяться идеями с коллегами, установить контакты между своими школами, почувствовать себя частью сообщества творчески активных учителей, готовых применять нетрадиционные формы обучения.
Диана Минец отметила эффективность использования игровой формы и других форматов, таких как проектная деятельность и нетворкинг, при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. Она добавила, что учителям особенно важно быть услышанными и уважаемыми, чувствовать себя частью педагогического движения.