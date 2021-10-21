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Педагоги должны чувствовать себя частью профессионального сообщества

Педагоги должны чувствовать себя частью профессионального сообщества

Форум «Сквозные образовательные технологии», который недавно прошел под эгидой Минпросвещения России, показал, что профессиональному росту педагогов будет способствовать проведение мероприятий в разных форматах, налаживание партнерских отношений между учителями из разных школ страны. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала Диана Минец, призер конкурса «Учитель года России – 2020», учитель русского языка и литературы московской школы № 1561. 

По словам Дианы Минец, в рамках форума педагоги имели возможность пообщаться с экспертами, познакомиться и обменяться идеями с коллегами, установить контакты между своими школами, почувствовать себя частью сообщества творчески активных учителей, готовых применять нетрадиционные формы обучения. 

«Это ненавязчивое партнерство, когда школа действительно центр социума. Такое взаимодействие гораздо эффективнее ситуации, когда педагогам нужно обязательно включиться в какую-либо программу, проект», – сказала она. 

Диана Минец отметила эффективность использования игровой формы и других форматов, таких как проектная деятельность и нетворкинг, при реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации учителей. Она добавила, что учителям особенно важно быть услышанными и уважаемыми, чувствовать себя частью педагогического движения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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