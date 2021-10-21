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Полиция принимает на вооружение новый компактный пистолет Лебедева

Полиция принимает на вооружение новый компактный пистолет Лебедева

МВД России официально приняло на вооружение новый пистолет Лебедева производства концерна "Калашников". Табельное оружие, известное также как ПЛК, отличается компактностью и небольшим весом.

"Подтверждаем принятие пистолета на вооружение МВД", — цитирует ТАСС пресс-службу компании-производителя.

Вес пистолета без боеприпасов составляет всего 710 грамм, габариты равны 180 х 130 мм. В магазин помещается 14 патронов калибра 9 х 19 мм. В линейке предусмотрена и гражданская травматическая версия ПЛК-Т, которая будет еще легче.

Пистолет Лебедева выгодно отличается возможностью установки прицелов и фонарей. Для бойцов спецподразделений разработана модификация с удлиненным стволом, позволяющим монтировать глушитель и даже механизм для стрельбы очередями (наравне с увеличенным до 30 патронов магазином).

Серийное производство ПЛК начнется в кратчайшие сроки — уже проведена технологическая подготовка. Новый пистолет будет постепенно заменять классический ПМ, мощность штатного патрона которого признали не соответствующей современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию.

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По материалам: uposters.ru

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