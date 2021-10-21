Полиция принимает на вооружение новый компактный пистолет Лебедева

Вадим Карасев

МВД России официально приняло на вооружение новый пистолет Лебедева производства концерна "Калашников". Табельное оружие, известное также как ПЛК, отличается компактностью и небольшим весом.

"Подтверждаем принятие пистолета на вооружение МВД", — цитирует ТАСС пресс-службу компании-производителя.

Вес пистолета без боеприпасов составляет всего 710 грамм, габариты равны 180 х 130 мм. В магазин помещается 14 патронов калибра 9 х 19 мм. В линейке предусмотрена и гражданская травматическая версия ПЛК-Т, которая будет еще легче.

Пистолет Лебедева выгодно отличается возможностью установки прицелов и фонарей. Для бойцов спецподразделений разработана модификация с удлиненным стволом, позволяющим монтировать глушитель и даже механизм для стрельбы очередями (наравне с увеличенным до 30 патронов магазином).

Серийное производство ПЛК начнется в кратчайшие сроки — уже проведена технологическая подготовка. Новый пистолет будет постепенно заменять классический ПМ, мощность штатного патрона которого признали не соответствующей современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию.