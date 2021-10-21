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Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые преступления против детей

Правительство согласилось с идеей давать пожизненные сроки за половые преступления против детей

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что правительство поддержало законопроект, предусматривающий пожизненные сроки лишения свободы за половые преступления против лиц, не достигших совершеннолетия. На данный момент суд может вынести такой приговор только в случае рецидива и если первой жертве не было 14 лет.

"Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд", — сообщил Хинштейн.

Инициатива предусматривает, что максимально суровое наказание может быть применено и при первом подобном преступлении, если оно было сопряжено с другим тяжким и особо тяжким деянием или совершено в отношении двух и более детей.

Закон уже внесен в предварительную программу работы на осеннюю сессию, его рассмотрение может состояться до конца октября. Сам Хинштейн рассчитывает на то, что по документу, внесенному 10 сентября, будут голосовать уже в ближайшее время.

Возраст сексуального согласия в России установлен на уровне 16 лет. Согласно статье о половом сношении с детьми, не достигшими этого возраста, к ответственности не привлекаются лица, сами не достигшие 18 лет или впервые вступившие в половую связь с подростком от 14 до 16 лет и затем заключившие с ним брак. Возможность такого союза присутствует не во всех регионах и, как правило, для этого требуются особые обстоятельства, включая беременность несовершеннолетней. Насильственные действия караются вне зависимости от наличия брака и других обстоятельств.

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По материалам: uposters.ru

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