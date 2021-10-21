Радиальные шарикоподшипники: виды устройств, конструктивные особенности, правила эксплуатации

Вадим Карасев

Производители предлагают большой выбор комплектующих деталей для промышленного оборудования, но одним из распространенных и универсальных вариантов являются радиальные шариковые подшипники. Такие запчасти характеризуются простотой устройства и отсутствием необходимости особого ухода. Это оптимальный вариант для функционирования в условиях радиальных и осевых нагрузок. Одна из особенностей деталей – они выдерживают нагрузку в любом направлении.

Однорядные шарикоподшипники допускают незначительный перекос вала, составляющий не более 0,5 градусов. Но не менее важным показателем является и частота вращения. Чем она ниже, тем дольше проработает узел. Рынок предлагает большой выбор разных типов шарикоподшипников, но у многих моделей, как правило, стандартизированные размеры.

По типу конструкции можно выделить две группы радиальных изделий:

открытые – внешнее кольцо оснащается канавкой, в которой располагается пружинный элемент;

закрытые – конструкция один раз заправляется смазкой, но оснащается стальными шайбами или прорезиненными уплотнителями.

Кроме того, шариковые модели делятся по типу встроенного сепаратора. В продаже можно найти змеевидные детали, оснащающиеся металлическими полусепараторами – этот вариант самый практичный и универсальный. Компоненты конструкции соединяются между собой с использованием заклепок. Если шарикоподшипник предназначен для использования в особых условиях, он может оборудоваться сепаратором, изготовленным из латуни, полиамида или текстолита. Доступность и множество типоразмеров – два основных параметра, обеспечивающих популярность радиальных шариковых устройств.

Двухрядные устройства и их особенности

Двухрядные модели предназначены для использования в средненагруженных агрегатах и узлах. Они воспринимают осевые и радиальные нагрузки, причем при колебательных усилиях они более эффективны, чем однорядные модели. Фиксация вала осуществляется в осевом направлении с каждой стороны.

Конструктивно такой девайс состоит из следующих элементов:

внешнее и внутреннее кольцо;

два ряда элементов качения;

две дорожки качения и одна сферическая.

Двухрядные модели могут самоустанавливаться, что позволяет их использовать в промышленном оборудовании, где имеются изгибы валов. В зависимости от параметров устройства, его установка может допускаться с перекосом до трех градусов. Но такого лучше не допускать, это позволит исключить быстрый износ запчасти.

Особенности эксплуатации

При монтаже изделия обязательно используется смазочный состав. Если его не будет, шарикоподшипник начинает функционировать на сухую, из-за чего быстрее изнашивается. Засорение смазки может привести к преждевременной поломке. Перед выполнением монтажа обязательно удостоверьтесь, что смазочный состав присутствует, а если его объем недостаточный, обязательно добавьте.

Особенности установки:

выбор способа монтажа осуществляется в соответствии с конструктивными особенностями изделия;

извлекать подшипник из упаковки необходимо только перед выполнением монтажа;

установка осуществляется в чистых условиях, нельзя допустить попадания влаги и пыли на корпус или внутрь детали.

Для проверки уровня и наличия смазки снимите защитное кольцо. В данном случае действовать нужно аккуратно, иначе есть риск повреждения корпуса. При выборе смазки необходимо ориентироваться на особенности эксплуатации и рекомендации производителя.

Источник: сайт tbbs.ru



